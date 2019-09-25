شكرا لقرائتكم خبر عن رقم كارثي يضع زيدان في ورطة قبل مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا والان مع التفاصيل

يستعد ملعب سانتياجو بيرنابيو لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد أوساسونا، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني .

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه لا تزال الإصابات تتراكم في ريال مدريد، لتصبح واحدة من أكبر المشكلات التي شهدها الفريق خلال الموسم الماضي، حيث تعرض النادي الملكي لـ50 إصابة بالتمام والكمال خلال الموسم المنصرم، إلا أن بداية الموسم الجديد لم تختلف كثيرًا عن الفترة الماضية، حيث تعرض الفريق لـ15 إصابة جديدة، ليبدي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، استيائه من خطورة الموقف قبل المباراة التي ستجمع ريال مدريد ضد أوساسونا.

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أنه قد اجتاز 12 لاعبًا فترة الإصابة، إلا أن تكرر الإصابات وكثرتها هو ما يضع زيدان في ورطة قبل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، خصوصًا مع مطالبة الفرنسي المنافسة على شتى بطولات الموسم .

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وأنهت الصحيفة المذكور أعلاه، بإصابة فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر الفرنسي قبل مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا، فإن النادي الملكي قد تعرض لـ66 إصابة خلال 13 شهرًا فقط، وهو عدد كبير جدًا يصعب التعامل معه، لتزداد أزمات زين الدين زيدان في ريال مدريد .

حلم الصدارة يراود ريال مدريد ضد أوساسونا

ويدخل ريال مدريد ضد أوساسونا، وعينه على الثلاث نقاط من أجل تصدر جدول ترتيب البطولة، وذلك بعدما حل ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق الاهداف عن كلًا من غرناطة المتصدر وأتلتيك بلباو صاحب الوصافة .