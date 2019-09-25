شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يبحث التعاقد مع حارس مرمى جديد والان مع التفاصيل

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الكوستاريكي كيلو نافاس ، خلال الميركاتو الصيفي المنضرم مؤخرًا، ليشغل المركز الأساسي لحراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة .

وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه قبل التعاقد مع كيلور نافاس من صفوف ريال مرديد، كان باريس سان جيرمان يستهدف ضم الإيطالي جينالويجي دوناروما، إلا أنه قد يعود النادي الفرنسي من جديد إلى محاولات ضم الحارس الإيطالي .

وتابع الموقع الفرنسي، أنه قد تعاقد باريس سان جيرمان مع كلًا من كيلور نافاس وسيرجيو ريكو، على مستوى حراسة المرمى، من أجل تعويض رحيل الثانئي كيفين تراب وألفونس أريولا، إلا أن ليوناردو أوراجو المدير الرياضي للنادي الباريسي لازال لديه الرغبة في ضم دوناروما من صفوف ميلان الإيطالي .

Advertisements

وحسب معلومات نشرتها صحيفة مجلة "TMW" الفرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان سيعود من جديد لخط المفاوضات مع ميلان الإيطالي للحصول على خدمات الحارس الشاب، بالرغم من وصول نافاس، حيث لم يغادر دوناروما خطط مسؤولو النادي الفرنسي حول ملف التعاقدات في الميركاتو الصيفي الجديد، ويبقى أن نرى ما إذا كانت باريس سان جيرمان ستتمكن من إقناع ميلان .

باريس سان جيرمان يهين ريال مدريد

وكان باريس سان جيرمان قد تمكن من سحق نظيره ريال مدريد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .