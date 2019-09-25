الامارات | ممثل الصحافة المصرية في «فيفا»: لست مجبراً على التصويت لصلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحافة المصرية في «فيفا»: لست مجبراً على التصويت لصلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث الصحافي المصري، هاني دانيال، المسؤول عن التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم عن سبب عدم وضعه نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، في المركز الأول خلال تصويته في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال دانيال في تصريحات لموقع «يلا كورة» المصري: «لا يوجد موقف شخصي بيني وبين صلاح، وتصويتي هذا العام يعبر عن قناعاتي الشخصية بأن ساديو ماني قدم موسماً رائعاً ويستحق الجائزة من وجهة نظري، نظراً لما قدمه مع ليفربول ومنتخب بلاده».

وأضاف الصحافي: «لقد قمت باختيار صلاح العام الماضي في المركز الأول دون أي مشكلة، وكتبت في عنوان تقرير الصحافي بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا أن نجمنا المصري تميمة الحظ وأشدت به، الأمر ليس شخصياً كما يتصوره البعض».

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وتابع دانيال: «قائد منتخب مصر لم يقم بالتصويت من الأساس، وأيضاً تصويت مدرب المنتخب، لماذا أتحمل شخصياً هذا الأمر؟ اختياراتي هذا العام كانت بناءً على قناعات وأرقام، ووضعت مقارنات بين ميسي ورونالدو وفان دايك وصلاح وماني، سواء مع الأندية أو المنتخب، ووجدت أن هذا هو الاختيار الأنسب».

وتواصلت ردود الأفعال، حيث قامت رابطة النقاد الرياضيين المصرية برئاسة حسن خلف الله، بتقديم شكوى لقسم الإعلام في «فيفا» تفيد بأن الصحافي هاني دنيال الذي صوّت في استفتاء أحسن لاعب في العالم، ليس مقيداً ضمن قوائم الرابطة.

وتداولت الصحف الرسمية المصرية نص الشكوى التي وجهت للاتحاد الدولي وجاءت كما يلي:

إلى: قسم الإعلام في FIFA

من: رابطة الصحافة الرياضية المصرية (ESPA)

المرجع: FIFA - The أفضل الجوائز

سيدي العزيز / سيدتي

آمل أن يصل لك هذا الخطاب وأنت جيد.

أتصل بك ، بصفتي رئيساً لـ ESPA ، بخصوص اختيارك للسيد هاني دانيال كممثل للصحافة الرياضية المصرية وكعضو في لجنة تحكيم وسائل الإعلام التي تختار جائزة أفضل لاعبي FIFA.

أود أن أبلغكم أن السيد دانيال هو صحافي مصري ، لكنه ليس صحافياً رياضياً ولا حتى عضواً في ESPA ، الذي يضم أكثر من 600 صحافي رياضي محترف. نحن نشعر بخيبة أمل حقيقية لأنه ليس لدينا أي فكرة عن كيفية اختياره، كجزء من لجنة تحكيم وسائل الإعلام الخاصة بك وعلى أي أساس أو من قام بترشيحه للانضمام إلى لجنة تحكيم وسائل الإعلام التابعة للفيفا دون استشارتنا كرابطة.

نتطلع إلى التعاون المتبادل مع قسم الإعلام في FIFA في المستقبل ، عند اختيار عضو في وسائل الإعلام الرياضية المصرية.