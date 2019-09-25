شكرا لقرائتكم خبر عن صحف بريطانية: مخاوف من اعتزال محمد صلاح دوليًا.. واللاعب يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألقت بعض الصحف البريطانية الضوء على أزمة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الجديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد ظهور عدم تصويت الأخير له في جائزة الأفضل في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي «فيفا».

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى تأكيد قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي والمدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب حول تصويتهم لمحمد صلاح، مع عدم علمهم بأسباب عدم وصول التصويت للفيفا.

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وأضافت الصحيفة أن الأزمة هي ليست الأولى بين «صلاح» واتحاد الكرة المصري، فيما أثارت مخاوف حول اعتزال اللاعب اللعب الدولي، خاصة عقب حذفه عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي بـ«تويتر»، وهو ما أكدت عليه صحيفة «ميرور» البريطانية بدورها، بقولها إن هناك مخاوف متزايدة في مصر من قطع اللاعب علاقته بمنتخب الفراعنة.

ولفتت «ديلي ميل» إلى أن تغريدة «صلاح» التي نشر خلالها صورته بقميص المنتخب المصري ومن خلفه علم البلاد والجماهير، وعلق عليها قائلًا: «مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا»، تبدو كرسالة لطمئنة الجماهير بأن هذا لن يحدث.

وأكدت الصحيفتان أن تحقيقًا كبيرًا تم فتحه في مصر عقب تصريحات «المحمدي» و«غريب»، لبيان أسباب عدم تسجيل تصويتهما.