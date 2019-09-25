شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وجاءت على النحو التالي: يوم الخميس 26 سبتمبر 2019: حرس الحدود ووادي دجلة: محمد أبوخاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً. Advertisements إنبي وطلائع الجيش: محمود البنا ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكماً رابعاً. يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019: اف سي مصر وأسوان: وليد عبدالرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً. السبت 28 سبتمبر 2019: المقاولون العرب وسموحة: أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعاطف حسين حكماً رابعاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حكام مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.