شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يعتذر عن منصبه في الأهلي.. ويكشف كواليس القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل، عن الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد «الخطيب» على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل، بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أي وقت.

في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل، عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة، وقال إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة، وأنه اتفق مع «الخطيب» على استمرار التشاور بينهما في أي ملف وفي أي وقت.

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وبحسب موقع النادي، جاء الاعتذار عن العمل باللجنة احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسؤول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها، أوالتعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها.

وأشار طه إسماعيل أنه لم يكن يتمنى الابتعاد عن عمله باللجنة، وبذل جهودًا كبيرة مع المسئولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا باستمراره وتحليله لمباريات الأهلي وهو ما يتعارض مع قرار النادي.

وأضاف أن هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع «الخطيب» منذ فترة طويلة وحاولا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الالتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين وإجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف لكن للأسف لم يحدث.

وتم الأتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان أخرها خلال 48 ساعة الماضية لكن القناة جددت رفضها وتمسكت بوجوده في الاستوديوهات التحليلية لمباريات الأهلي، وبالتالي تم حسم الأمر وأبلغ محمود الخطيب بذلك وأنه سيظل تحت أمر النادي في أي وقت.