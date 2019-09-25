شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «أزارو» لمواجهة كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، في مران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في مباريات الأجندة الدولية.

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وكان أزارو قد عانى من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا وتعافى من الإصابة، وبحسب الموقع الرسمي للنادي، بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقًا للرؤية الطبية، على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد فاز على كانو سبورت بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.