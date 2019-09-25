شكرا لقرائتكم خبر عن «سولسكاير» يتحرك للتعاقد مع «طوق نجاته» في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يتحرك النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، للتعاقد مع اللاعب الذي يراه طوق نجاته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد انطلاقة فريقه السيئة في الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 6 جولات من فوزين وتعادلين وهزيمتين.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، سيتحرك النرويجي للتعاقد مع النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والذي كان ضمن الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الماضية، إلا أن الصفقة تعطلت بسبب الطلبات المادية للاعب آنذاك.
وأعاد نقص الخيارات في خط الهجوم لـ«سولسكاير»، بعد بيع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز لإنتر ميلان، اسم «ماندزوكيتش» على طاولة مانشستر يونايتد للتعاقد معه في يناير، في ظل رغبة السيدة العجوز في رحيل اللاعب، الذي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع فريقه تحت قيادة ماوريسيو ساري هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب، صاحب الـ 33 عامًا، يحظى أيضًا باهتمام من أندية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
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