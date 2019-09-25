شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام برشلونة x فياريـال: البلوجرانا يحافظ على سلسلة «اللاهزيمة» أمام الغواصات الصفراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استعاد برشلونة طريق الانتصارات سريعًا في الدوري الإسباني، بعد أن حقق الفوز بنتيجة 2-1 على فريق فياريال، في مباراة ضمن الجولة السادسة من لاليجا.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة في أول 15 دقيقة مسجلًا هدفين، لكن الضيوف أشعلوا المباراة من نهاية شوطها الأول بهدف عن طريق صانع الألعاب الإسباني المخضرم، سانتي كازورلا، الذي سجل في مباراتين متتاليتين في لاليجا، وسجل هدفه الثاني على الإطلاق في شباك برشلونة من خلال 16 مباراة رسمية ضد العملاق الكتالوني (هدفه الأول كان في عام 2007)

واستقبل برشلونة هدفا على الأقل للمباراة السادسة على التوالي في لاليجا ليستقبل الفريق أهدافًا في جميع مبارياته الـ6 الأولى من الموسم في حدث يتكرر للمرة الأولى في لاليجا للنادي الكتالوني منذ 11 عاما، وبالتحديد مع بداية موسم 2008/2009.

وحافظ فياريال على عادته التهديفية مسجلًا في جميع مبارياته الـ19 الأخيرة في لاليجا محققًا السلسلة التهديفية الأفضل للنادي في تاريخ المسابقة (بإجمالي 36 هدفًا).

Advertisements

وشهدت المباراة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى هذا الموسم، وتمكن اللاعب من صناعة الهدف الأول للفريق والذي سجله الفرنسي أنطوان جريزمان.

وشارك الأرجنتيني في مباراته رقم 400 بشكل أساسي في لاليجا بقميص برشلونة، ليصبح على بعد 43 مشاركة أساسية من معادلة الرقم الأكبر للاعب تمثيلًا للعملاق الكتالوني في المسابقة بشكل أساسي، وهو لاعب الوسط السابق ومدرب نادي السد القطري الحالي، تشافي هيرنانديز.

وسجل البرازيلي أرثر ثاني أهداف برشلونة في المباراة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليسجل لاعب الوسط ثاني أهدافه مع برشلونة هذا الموسم، بعد أن فشل في تسجيل أي هدف خلال 44 مباراة في مختلف البطولات في الموسم الماضي مع الفريق.

وسجل فريق برشلونة 9 أهداف من خارج منطقة الجزاء في لاليجا خلال عام 2019، وهو الرقم الأكبر لفريق في المسابقة (أتلتيكو مدريد سجلوا 8).

وبهذا الفوز تمكن برشلونة من تمديد سلسلة اللاهزيمة بالتخصص ضد فياريال في لاليجا إلى 21 مباراة متتالية (15 انتصار و6 تعادلات)، معادلًا أطول سلسلة لاهزيمة له ضد منافس في المسابقة (21 مباراة ضد ريال سرقسطة خلال الفترة بين 1976 وحتى 1986).