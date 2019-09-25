شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب المغرب: «مودريتش» أخبرني أنني سألعب في ريـال مدريد أو برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم المنتخب المغربي ونادي بنفيكا البرتغالي، عادل تاعرابت، عن تنبوء نجم ريـال مدريد وقائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش له أثناء تواجدهما معًا في توتنهام.
وقال «تاعرابت»، في حوار أجراه مع مجلة «فور فور تو»: «لا أحبذ أن أقول هذا عن نفسي، ولكن أعتقد إذا تحدثتم إلى كل من شاهدني حين كنت موهبة شابة، كثيرون قالوا إنني سألعب يومًا في ريـال مدريد أو برشلونة».
وأضاف: «حتى لوكا مودريتش أخبرني بذلك مرة، ولكنه لم يحدث، ليس فقط بالنسبة لآخرين، ولكن بالنسبة لي أيضًا».
ولعب «تاعرابت»، صاحب الـ 30 عامًا، في عدة فرق أوروبية خلال مسيرته، هي: لنس الفرنسي وتوتنهام وكوين بارك رينجيرز وفولهام الإنجليزيان وميلان وجنوة الإيطاليان، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.
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