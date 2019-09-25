شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب المغرب: «مودريتش» أخبرني أنني سألعب في ريـال مدريد أو برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم المنتخب المغربي ونادي بنفيكا البرتغالي، عادل تاعرابت، عن تنبوء نجم ريـال مدريد وقائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش له أثناء تواجدهما معًا في توتنهام.

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وقال «تاعرابت»، في حوار أجراه مع مجلة «فور فور تو»: «لا أحبذ أن أقول هذا عن نفسي، ولكن أعتقد إذا تحدثتم إلى كل من شاهدني حين كنت موهبة شابة، كثيرون قالوا إنني سألعب يومًا في ريـال مدريد أو برشلونة».

وأضاف: «حتى لوكا مودريتش أخبرني بذلك مرة، ولكنه لم يحدث، ليس فقط بالنسبة لآخرين، ولكن بالنسبة لي أيضًا».

ولعب «تاعرابت»، صاحب الـ 30 عامًا، في عدة فرق أوروبية خلال مسيرته، هي: لنس الفرنسي وتوتنهام وكوين بارك رينجيرز وفولهام الإنجليزيان وميلان وجنوة الإيطاليان، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.