باريس سان جيرمان يواصل الضغط لضم بيرلو الجديد

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

يستهدف نادي باريس سان جيرمان الحصول على خدمات النجم الإيطالي الشاب ساندرو تونالي، لاعب وسط فريق بريشيا الملقب بـ "بيرلو الجديد"، خلال الميركاتو الصيفي القادم .



وأشار موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ليوناردو أوراجو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قد تابع اللاعب خلال مبارياته الأخيرة في الكالتشيو، وأبدى اعجابه باللاعب .

وتابع الموقع الفرنسي، أنه قد نجح بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال الموسم الماضي، في جلب أنظار باريس سان جيرمان، خصوصًا بعدما قدم أداًء رائعًا ضد يوفنتوس الإيطالي، ليواصل بدايته الرائعة في الموسم الجديد .

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ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، في وقت سابق، فإن ليوناردو أوراجو قد استهدف ضم اللاعب، وسيكون هو الهدف الأبرز للنادي الفرنسي خلال الصيف المقبل .

باريس سان جيرمان يهين ريال مدريد

وكان باريس سان جيرمان قد تمكن من سحق نظيره ريال مدريد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .