نجم ريال مدريد يستحوذ على ثقة زيدان

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

واصل اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز، نجم ريال مدريد، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الجديد، ليستحوذ على ثقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق .



وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه قد قدم جيمس رودريجيز، نجم ريال مدريد، أداًء رائعًا للغاية خلال الموسم الجديد، خصوصًا على صعيد مساهمته وأدواره الدفاعية، حيث كان اللاعب دائمًا ما ينال إعجاب زيدان، والذي بدوره أعاد نجم ريال مدريد إلى وسط الملعب، بعدما شارك مع بايرن ميوينخ الألماني في مركز الجناح، ليقدم اللاعب ما جعله يستخوذ على ثقة زيدان ليصبح أحد الركائز الأساسية للفريق .

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن النسخة الجديدة من نجم ريال مدريد ستفيد أيضًا منتخب بلاده كولومبيا، والذي سيكون على موعد مع كلًا من تشيلي والجزائر، خلال فترة التوقف الدولي القادمة .

ويأتي تألق نجم ريال مدريد تزامنًا مع حالة النقص العددي التي يعاني منها النادي الملكي خلال الموسم الجديد، خصوصًا بعد تعرض الثلاثي لوكا مودريتس ، إيسكو، فيدي فالفيردي للإصابة .

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