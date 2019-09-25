نجم برشلونة يثير استياء الجماهير

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

تسبب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، نجم برشلونة ، في استياء جماهير كامب نو، وذلك خلال مباراة البرسا ضد فياريال، في الجولة السادسة من الليجا .



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه لم يقدم لويس سواريز أداء جيد خلال مباراة برشلونة ضد فياريال، ليثير استياء الجماهير، والتي بدورها قامت بإطلاق صافرات الاستهجان عليه، خصوصًا وأنه أضاع العديد من الفرص المحققة، ليواصل نجم برشلونة تراجع مستواه .

وأشارت الصحيفة المقربة من البرسا، أنه قد قام عدد قليل للغاية من جاهير كامب نو في التصفيق لللاعب أثناء خروجه في إحدى تبديلات برشلونة، في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن هناك الكثير من الجماهير قد أطلقوا صافراتهم تجاهه، في حدث غير مسبوق نحو نجم برشلونة .

وكان نجم برشلونة قد نجح في تسجيل هدفين دفعة واحدة خلال مواجهة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة من الليجا، إلا أنه فشل في استكمال خطواته نحو أدائه المعتاد، ليعود من جديد للتراجع وتقديم الأسوء .

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برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات

استطاع فريق برشلونة العودة من جديد إلى سكة الانتصارت، وذلك بعدما كان قد تعرض لهزيمة مفاجأة ضد غرناطة خلال الجولة الماضية من البطولة، ليعود ويحقق الفوز ضد فياريال، بهدفين مقابل هدف .

وأتى فوز برشلونة ضد فياريال، بتوقيع كلًا من جريزمان وأرثر، فيما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 10 في المركز الرابع، فيما يتوقف رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن، بجدول ترتيب البطولة .