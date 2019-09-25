جريزمان يسير على خطى نيمار في برشلونة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

نجح فريق برشلونة الإسباني في الفوز على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا .



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه كانت مباراة برشلونة ضد فياريال، هي المرة الثالثة التي يتشارك خلالها ميسي وجريزمان في قيادة هجوم برشلونة، إلا أنها الأولى التي يبدأ من خلالها ميسي، حيث كانت جماهير البلوجرانا متحمسة لرؤية الثنائي في الملعب، إلا أن إصابة ميسي الجديدة، ألقت بظلالها على الأجواء .

جريزمان يعيد ذكريات نيمار في برشلونة

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه على الرغم من اجتماع الثنائي لمدة 45 دقيقة فقط بسبب خروج ميسي مصابًا، إلا أن العلاقة بين الثنائي كانت أكثر من رائعة، حيث استطاع ميسي صناعة هدف المباراة الأول لصالح ميسي ، كما استطاع البرغوث الارجنتيني أن يمرر 11 تمريرة خلال الشوط الأول، كان لجريزمان نصيب الأسد منها، بعدما فاز بـ4 من أصل 11، ليبدأ جريزمان في تشكيل ثنائية رائعة من أيقونة برشلونة، تعيد ذكريات الماضي لثنائية ميسي ونيمار.

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وظهر جريزمان بتفاهم كبير مع النجم البرازيلي أرثر، حيث حصل على 10 تمريرات من أصل 41 تمريرة، وكان الشيئ نفسه على العكس، حينما حصل أرثر على 11 كرة من أصل 65 للنجم الفرنسي، وهو ما ينبئ بحالة التفاهم والتجانس بين بطل كأس العالم وزملائه الجدد .

برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات

استطاع فريق برشلونة العودة من جديد إلى سكة الانتصارت، وذلك بعدما كان قد تعرض لهزيمة مفاجأة ضد غرناطة خلال الجولة الماضية من البطولة، ليعود ويحقق الفوز ضد فياريال، بهدفين مقابل هدف .

وأتى فوز برشلونة ضد فياريال، بتوقيع كلًا من جريزمان وأرثر، فيما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 10 في المركز الرابع، فيما يتوقف رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن، بجدول ترتيب البطولة .