تشافي الجديد يعود لمداعبة جماهير برشلونة ضد فياريال

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

ظهر النجم البرازيلي ارثر ميلو، الملقب بـ"تشافي الجديد"، بصورة جيدة للغاية خلال مباراة فريقه برشلونة ضد فياريال، وذلك بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثاني للبلوجرانا في شباك الغواصات الصفراء، في إطار الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني .



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن تشافي الجديد قد ظهر بصورة جيدة خلال مباراة برشلونة ضد فياريال، وذلك بعدما غاب عن المباراة الأخيرة والهزيمة ضد غرناطة، إلا أنه نجح في تسجيل ثاني أهدافه بقميص برشلونة خلال الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن تشافي الجديد أصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق، خصوصًا وأنه أصبح ذو طابع هجومي خاص، بعدما سجل هدفين في 6 مباريات ، علمًا بأنه لم يسجل أي أهداف خلال الموسم الماضي .

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حيث أتى فوز برشلونة ضد فياريال، بتوقيع كلًا من جريزمان وأرثر، فيما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 10 في المركز الرابع، فيما يتوقف رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن، بجدول ترتيب البطولة .

ميسي يثير استياء جماهير برشلونة ضد فياريال

وعلى صعيد أخر، تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإصابة جديدة خلال مباراة فريقه برشلونة ضد فياريال، ليخرج على إثرها من المباراة، وتخيم التعاسة على جماهير الكامب نو، وذلك نظرًا لأنها المباراة الأولى التي يشارك خلالها ميسي أساسيًا عقب عودته من الإصابة العضلية التي لحقت به مطلع الموسم .