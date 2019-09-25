شكرا لقرائتكم مختار مختار يجهز التونسى أيمن الطرابلسى لمواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعول الجهاز الفنى للانتاج الحربى بقيادة مختار مختار على التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط الفريق حيث يمنحه المدير الفنى تعليمات خاصة فى التدريبات اليومية بغية تجهيزه لمباراة الأهلى المقرر لها 2 أكتوبر المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام على ستاد السلام .

ويرى مختار مختار أن خبرات الطرابلسى فى الدوري التونسى مع النجم الساحلى تؤهله لقيادة خط وسط الانتاج الحربى فى مباراة الاهلى وسيكون مفاجأة للأحمر خلال اللقاء، لاسيما فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين فى تشكيلة الأهلي ويبحث المدرب عن إيقاف خطورتهم فى موقعة 2 أكتوبر .

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى على سبيل الإعارة موسمًا واحدًا بنية البيع النهائي .

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كان أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.

وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي اف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام الأحد الماضى، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.