شكرا لقرائتكم كريم علي فتحي يواجه الشوربجي فى دور الـ 16 ببطولة "سان فرانسيسكو" للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفاز لاعب الأهلي على منافسه الانجليزي توم ريتشاردز بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 12-10, 11-8.

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ويواجه كريم مواطنه المصري مروان الشوربجي في دور الـ16 لتضمن مصر مقعدا في ربع نهائي البطولة التي تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

فيما ضمت قائمة المصريين المشاركين في منافسات الرجال كالتالي: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم علي فتحي ومحمد الشربيني.

فيما تشارك في منافسات السيدات كلاً من: رنيم الوليلي، نور الطيب، مريم متولي، سلمى هاني.