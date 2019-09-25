شكرا لقرائتكم كريم علي فتحي يواجه الشوربجي فى دور الـ 16 ببطولة "سان فرانسيسكو" للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وفاز لاعب الأهلي على منافسه الانجليزي توم ريتشاردز بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 12-10, 11-8.
فيما ضمت قائمة المصريين المشاركين في منافسات الرجال كالتالي: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم علي فتحي ومحمد الشربيني.
فيما تشارك في منافسات السيدات كلاً من: رنيم الوليلي، نور الطيب، مريم متولي، سلمى هاني.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم علي فتحي يواجه الشوربجي فى دور الـ 16 ببطولة "سان فرانسيسكو" للإسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.