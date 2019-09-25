شكرا لقرائتكم ثنائى الأهلي جاهز للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعانى أزارو من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامج علاجي وتأهيلي، وتعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقا للرؤية الطبية على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الاحمر على الفريق الغيني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
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