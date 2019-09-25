شكرا لقرائتكم منتخبات مصر لكرة السلة تشارك بمنافسات البطولة الأفريقية فى نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشارك منتخبات كرة السلة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بأوغندا خلال نوفمبر القادم وتشارك منتخبات كل من الرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 18 سنة فى البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل لمنتخبات 3/3

ويدرس مسئولى الاتحاد مع الأجهزة الفنية للمنتخبات، إقامة معسكرات قبل البطولة ، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية بالمقارنة مع باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة.

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ويشارك فريق الزمالك رجال فى بطولة لأفروليج بعد التتويج بلقب بطولة الدورى العام الماضى ، وجاء الجزيرة ثانيا ، و الاتحاد ثالثا ، بينما الأهلى رابعا ، وتستضيف مصر إحدى مراجل البطولة و تم اختيار صالة الشباب والرياضة بأكتوبر لاستضافة المنافسات .

وأقام اتحاد كرة السلة الجمعية العمومية الأسبوع الماضى، بحضور ممثلى الهيئات و الأندية ، وتم خلالها الموافقة على كل بنود الجمعية ، ومنها إسقاط الديون المستحقة على الأندية.