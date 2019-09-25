شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي يشدد على أهمية مباراة العودة أمام كانو سبورت فى دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي على أهمية مباراة العودة أمام كانو سبورت في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، المقرر اقامتها مساء السبت المقبل، خاصة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد.

وقال المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي:" نعم حققنا الفوز في غينيا في مباراة الذهاب، ولكن هذا لا يعني ان نتعامل مع مباراة العودة على أننا حسمنا الصعود، لأن الأهلي يحترم منافسيه دائما ويتعامل مع كل مباراة على أنها " الأهم" بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب".

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وأضاف قمصان فى حديثه قائلا: "لا شك أننا نرغب في تحقيق الفوز على بطل غينيا الاستوائية لحسم الصعود إلي دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا بالإضافة إلي استمرار الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الحالية".

وأشاد المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، بالدفعة المعنوية الكبيرة للفريق، بالفوز بالسوبر المصري ثم الحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد لبطولة الدوري العام بعد الفوز على سموحة، قائلا :"نحاول أن نبني على هذه النتائج مستقبلا خاصة في مشوار دوري أبطال إفريقيا الذي يسعي الاهلي لاستعادة لقبه".

وتابع مدرب الأهلي، أن لاعبي الفريق لديهم خبرات التعامل مع المباريات والقدرة علي الفصل بين البطولات، مشيرا إلي انه بمجرد انتهاء مباراة السوبر بدأ الفريق في التركيز علي مواجهة سموحة بالدوري، وبعد انتهاء المباراة بدأ الاهلي في التركيز علي مواجهة كانو سبورت.

وتمنى سامي قمصان، عن أمله في عودة مروان محسن، مهاجم الفريق بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في الوجه و خضوعه لفترة العلاج اللازمة وفقا للتقدير الطبي.