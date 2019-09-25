شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش الملفات الخاصة بالمنتخب الأول اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جلسة ودية اليوم الأربعاء من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بالمنتخب الأول إلى جانب البحث عن حلول لعودة الجماهير للملاعب خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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يناقش مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحديد إسم المشرف على المنتخب الأول من بين اللجنة الخماسية ، من أجل تسهيل مهمة المنتخب الاول فى التواصل مع اتحاد الكرة كما هو الحال مع المنتخب الأوليمبي الذى يشرف عليه أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن اسناد مهمة تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي يعاونه محمد بركات مدير منتخب ومعه طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مساعد مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى للمنتخب.

وكشف حسام البدرى أنه سيعلن اليوم الأربعاء عن الجهاز المعاون بالكامل على أن يعقد مؤتمر صحفى غداً الخميس بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب بالكامل، سواء الجهاز الفنى أو الإدارى والطبى إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة القبلة والاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.