اتحاد الكرة يناقش الملفات الخاصة بالمنتخب الأول اليوم...

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جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جلسة ودية اليوم الأربعاء من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بالمنتخب الأول إلى جانب البحث عن حلول لعودة الجماهير للملاعب خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وكشف حسام البدرى أنه سيعلن اليوم الأربعاء عن الجهاز المعاون بالكامل على أن يعقد مؤتمر صحفى غداً الخميس بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب بالكامل، سواء الجهاز الفنى أو الإدارى والطبى إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة القبلة والاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
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