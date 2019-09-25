رسمياً «طه إسماعيل» يعتذر عن منصبه بمجلس إدارة النادي الأهلي

الموجز
قام الكابتن طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، بالإعتذار لرئيس الأهلي محمود الخطيب عن عدم استكمال مهمته في النادي بسبب العمل الإعلامي.
وأفاد الموقع الرسمي للأهلي صباح الأربعاء، أن طه إسماعيل قرر الاعتذار عن مهمته داخل القلعة الحمراء بسبب قيامه بتحليل مباريات الفريق في إحدى القنوات الفضائية.
وكشف طه إسماعيل عن أسباب قراره بالاعتذار عن مهمته رئيسًا للجنة التخطيط لقطاع الكرة، مشددًا على أن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادي وللجنة التخطيط.
واتفق طه إسماعيل- حسبما جاء في الموقع الرسمي- بأنه سيستمر في التشاور مع محمود الخطيب في أي ملف وفي أي وقت.
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