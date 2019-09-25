رياضة | تعليق عمرو أديب على أزمة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق عمرو أديب على أزمة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناول تعليق عمرو أديب الإعلامي المصري على أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي حذف صفته كلاعب في منتخب مصر من على حسابه في تويتر ردًا على ضياع أصوات مدرب المنتخب وقائده عليه في التصويت لجائزة لاختيار أفضل لاعب في العالم التي فاز بها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وجاء خلفه فيرجيك فان دايك ث كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي

وتضمن تعليق عمرو أديب أن محمد صلاح غاضب من ضياع هذه الأصوات وهذا حقه مشيرًا إلى أنه قام بذلك بعد علمه باستبعاد أصوات مصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أديب إن آخر موعد لإرسال الترشيحات كان يوم 19 أغسطس الماضي وما حدث كان نت نتيجة الفوضى التي كانت في الاتحاد لأن اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تولت المسئولية في 20 أغسطس

وحذف محمد صلاح الصفة الخاص بلاعب منتخب مصر وأبقى على تعريفه أنه لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي ثم عاد وكتب على "تويتر": "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

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5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.