رياضة | الأهلي يُعلن جاهزية سعد سمير ومحمد محمود للمشاركة في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُعلن جاهزية سعد سمير ومحمد محمود للمشاركة في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأكد طبيب الأهلي على جاهزية سعد سمير ومحمد محمود، للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع الفريق ، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وكان محمد محمود، قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، فيما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة ، وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وشارك الثنائي في مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي، ضمن خطة تجهيزهما للفترة المقبلة .

الأهلي يبدأ مساء اليوم الاستعداد لمواجهة كانو سبورت

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء استعداده لمواجهة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق بعذ الفوز على سموحة بهدف نظيف، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد السويسري رينيه فايبر المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل المران الجماعي اليوم يطالبهم خلالها بغلق ملف الدوري والتركيز حاليًا في مباراة كانو سبورت الغيني.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن، ووليد سليمان في الشوط الثاني من اللقاء الذي جرى بالعاصمة مالابو.

