رياضة | سامي قمصان يتحدث عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي قمصان يتحدث عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال أن مباراة العودة أمام كانو سبورت تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد.

وأضاف:" نعم حققنا الفوز في غينيا في مباراة الذهاب، ولكن هذا لا يعني أن نتعامل مع مباراة العودة على أننا حسمنا الصعود، لأن الأهلي يحترم منافسيه دائما ويتعامل مع كل مباراة على أنها " الأهم" بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب".

وواصل قمصان حديثه قائلا: "لا شك أننا نرغب في تحقيق الفوز على بطل غينيا الاستوائية لحسم الصعود إلي دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا بالإضافة إلي استمرار الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الحالية".

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وأكد قمصان، أن الفوز بالسوبر المصري ثم الحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد لبطولة الدوري العام بعد الفوز على سموحة، دفعة معنوية كبيرة للفريق، ونحاول أن نبني على هذه النتائج مستقبلا خاصة في مشوار دوري أبطال إفريقيا الذي يسعي الاهلي لاستعادة لقبه.

وأوضح مدرب الأهلي، أن لاعبي الفريق لديهم خبرات التعامل مع المباريات والقدرة علي الفصل بين البطولات، مشيرا إلي انه بمجرد انتهاء مباراة السوبر بدأ الفريق في التركيز علي مواجهة سموحة بالدوري، وبعد انتهاء المباراة بدأ الاهلي في التركيز علي مواجهة كانو سبورت.

وأعرب سامي قمصان، عن أمله في عودة مروان محسن، مهاجم الفريق بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في الوجه و خضوعه لفترة العلاج اللازمة وفقا للتقدير الطبي.