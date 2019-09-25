رياضة | خبر سار للأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

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يشارك وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في مباريات الأجندة الدولية.

وكان أزارو قد عانى من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامج علاجي وتأهيلي، وتعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقا للرؤية الطبية على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد فاز على كانو سبورت بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة كانو سبورت مساء اليوم

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء استعداده لمواجهة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق بعذ الفوز على سموحة بهدف نظيف، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد السويسري رينيه فايبر المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل المران الجماعي اليوم يطالبهم خلالها بغلق ملف الدوري والتركيز حاليًا في مباراة كانو سبورت الغيني.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن، ووليد سليمان في الشوط الثاني من اللقاء الذي جرى بالعاصمة مالابو.