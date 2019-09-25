رياضة | جريزمان يسير على خطى نيمار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يسير على خطى نيمار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوزا هاما على نظيره فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن مواجهة برشلونة وفياريال كانت ثالث اللقاءات التي يتشارك خلالها ميسي وجريزمان في قيادة هجوم برشلونة، إلا أنها الأولى التي يبدأ من خلالها ميسي، حيث كانت جماهير البلوجرانا متحمسة لرؤية الثنائي في الملعب، إلا أن إصابة ميسي الجديدة، ألقت بظلالها على الأجواء .

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وتابعت الصحيفة، أنه على الرغم من اجتماع الثنائي في شوط واحد قبل خروج ميسي مصابًا، إلا أن العلاقة بين الثنائي كانت أكثر من رائعة، حيث استطاع ميسي صناعة هدف المباراة الأول لصالح ميسي ، كما استطاع البرغوث الارجنتيني أن يمرر 11 تمريرة خلال الشوط الأول، كان لجريزمان نصيب الأسد منها، بعدما فاز بـ4 من أصل 11، ليبدأ جريزمان في تشكيل ثنائية رائعة من أيقونة برشلونة، تعيد ذكريات الماضي لثنائية ميسي ونيمار.

وظهر جريزمان بتفاهم كبير مع النجم البرازيلي أرثر، حيث حصل على 10 تمريرات من أصل 41 تمريرة، وكان الشيئ نفسه على العكس، حينما حصل أرثر على 11 كرة من أصل 65 للنجم الفرنسي، وهو ما ينبئ بحالة التفاهم والتجانس بين بطل كأس العالم وزملائه الجدد .