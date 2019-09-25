رياضة | مفاجأة مدوية في إصابة ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في إصابة ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختلفت الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي نجم برشلونة أمس الثلاثاء، أمام فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني عن عن الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الإصابة الجديدة في الساق اليسرى وليس لها أي علاقة بإصابته السابقة في الساق اليمنى، والتي تسببت في غيابه عن برشلونة لأكثر من شهر.

ويخضع ميسي لفحص جديد خلال الساعات المقبلة، لكنه سيغيب أمام خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تفاصيل إصابة ميسي

تعرض ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة للإصابة ضد فياريال مساء الثلاثاء ولن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين للفريق في الدوري الإسباني.

Advertisements

وذكر "راديو كتالونيا" أن ميسي مستبعد من مباراة خيتافي في الدوري الإسباني مشيرًا إلى أن ميسي 4-5 ساعات فقط بعد حفل جائزة الأفضل، الذي توج من خلاله بلقب أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، وربما يكون هذا الأمر أثر كثيرًا على جسده.

ولعب ميسي للمرة الأولى بشكل أساسي مع برشلونة ضد فياريال منذ عودته من الإصابة التي لحقت به على مستوى ساقه اليمنى قبل بداية الموسم الجاري.

وتعرض ميسي لإصابة على مستوى عضلة الفخذ في الدقيقة بعد تدخل عنيف من لاعبي فياريال ضده، وهو ما جعل الجهاز الطبي يتدخل سريعًا من أجل علاجه.

وقال فالفيردي مدربد برشلونة: "الجميع قلق حول ميسي، ولكن، لديه انزعاج خفيف، وقررنا عدم المخاطرة به حفاظًا عليه.. ميسي يعاني من انزعاج على مستوى عضلة الفخذ".