رياضة | ضربة موجعة لمانشستر سيتي تسعد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لمانشستر سيتي تسعد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الرحيل عن فريقه للعب في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية أبرزتها شبكة The Athletic عن أن ستيرلينج بدأ يفكر في مفارقة كتيبة الإسباني بيب جوارديولا والذهاب لتقمص ألوان الريال ليفتح بذلك الباب أمام ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي نظرًا لقوة رحيم في فريقه.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية في اليومين الماضيين إلى أن الريال يراقب ستيرلينج عن قرب وحاول التعاقد معه في الصيف الماضي بعدما اجتمع المدير العام في النادي الملكي خوسيه أنخيل سانشيز مع عدة ممثلين للاعب الإنجليزي.

وسجل ستيرلينج في بداية الموسم الحالي 5 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي ولكن مستقبله قد يتغير 180 درجة في الموسم المقبل لو وقع على عقد انتقاله لريال مدريد.

يورجن كلوب يضع شرطا وحيدا لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

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وضع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول شرطًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد مباراة تشيلسي في الجولة السادسة من عمر البريميير ليج.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "الطريقة التي تجعلنا نفوز بالدوري الإنجليزي هي الاستمرارية فعلينا أن نستمر إلى أقصى حد.. السبب في أننا كنا في منافسة مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الماضي كان الاستمرارية".

وأضاف كلوب: "لقد دفعنا مانشستر سيتي وهم دفعونا أيضا لكن علينا أن نستمر لأن الاستمرارية هو الفرصة الوحيدة الوحيدة لحسم لقب الدوري الإنجليزي".

وأشار كلوب إلى أن أداء ليفربول أمام نابولي الإيطالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا كان ناضجًا رغم الخسارة بهدفين نظيفين".

وواصل كلوب: "الجزء الأهم كان يتمثل في طريقة إنهاء الهجمة ولم يحدث لأسباب مختلفة أهمها القرارات الخاطئة في بعض اللحظات لذلك يجب علينا أن نتحسن".