شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ«ريال مدريد ضد أوساسونا» والان مع التفاصيل

يستعد ملعب سانتياجو بيرنابيو، لاستضافة المباراة النارية التي تجمع ريال مدريد ضد أوساسونا، والتي ستنطلق مساء اليوم، في إطار الجولة السادسة من الليجا .

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، سيجري بعد التغيرات على تشكيلته الأساسية لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، من أجل إراحة بعض اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد.

ويأمل زين الدين زيدان في تحقيق الفوز خلال مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

اليوم، وعدم حدوث أي مفاجآت، من أجل المشاركة في الديربي بمعنويات مرتفعة، حيث يفكر زيزو في إراحة المدافع الأيمن للفريق داني كارفاخال، بالإضافة إلى قلب الدفاع الفرنسي رفائيل فاران، على أن يحل بدلًا منهما كلًا من إيدير ميليتاو و ألفاروا أودريزولا، فيما سيبدأ ناتشو في مركز الظهير الأيسر بعدما تأكد غياب كلًا من مارسيلو وميندي بداعي الإصابة .

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فيما سيشارك النجم الأوجوياني الشاب فيدي فالفيردي في التشكيل الأساسي لـ«ريال مدريد ضد أوساسونا» بجوار البرازيلي كاسميرو، في خط وسط الفريق، حيث يفضل زيدان إراحة الألماني توني كروس، تزامنًا مع إصابة كلًا من لوكا مودريتش، إيسكو، على أن يتواجد لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور على الاجنحة بدلًا من الثنائي الأساسي جاريث بيل وإيدين هازارد.

فيما سيحل الصربي لوكا يوفيتش كمهاجم ثان بجانب الفرنسي كريم بنزيما منذ بداية مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، حيث يفضل زيدان إراحة الكولومبي جيمس رودريجيز ووجوده على دكة الاحتياط .

حلم الصدارة يراود ريال مدريد ضد أوساسونا

ويدخل ريال مدريد ضد أوساسونا، وعينه على الثلاث نقاط من أجل تصدر جدول ترتيب البطولة، وذلك بعدما حل ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق الاهداف عن كلًا من غرناطة المتصدر وأتلتيك بلباو صاحب الوصافة .