شكرا لقرائتكم خبر عن نيكاكسا يتصدر قائمة "الليجا مكس " بالفوز على كويريتارو والان مع التفاصيل

اعتلى فريق نيكاكسا صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على كويريتارو 2 / 1 مساء الثلاثاء

ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، تغلب باتشوكا على ديبورتيفو جوادالاخارا 4 / 2 وبويبلا على تيجريس أونال 1 / صفر وتعادل ليون مع أطلس جوادالاخارا 1 /1 .

ورفع نيكاكسا رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام سانتوس لاجونا، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد كويريتارو عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم نيكاكسا بهدفين سجلهما ماورو كيروجا ورودريجو نويا في الدقيقتين63 و67 ثم رد كويريتارو بهدف وحيد أحرزه آكي لوبا في الدقيقة 72 .

وتعادل ليون مع أطلس جوادالاخارا 1 / 1 ، ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث مقابل 14 نقطة لأطلس جوادالاخارا في المركز الثاني عشر.

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وتقدم أطلس جوادالاخارا بهدف للاعب إسماعيل جوفيا في الدقيقة 17 ثم أدرك يايرو مورينو التعادل لليون في الدقيقة 47 .

وتغلب بويبلا على تيجريس أونال بهدف وحيد سجله لوكاس كافاليني قبل صبع

دقائق من نهاية المباراة، ليرتفع رصيد بويبلا إلى تسع نقاط في المركز

السابع عشر ويتجمد رصيد تيجريس أونال عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، تغلب باتشوكا على ديبورتيفو جوادالاخارا 4 / 2 ليرفع

الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد ديبورتيفو عند 11

نقطة في المركز الرابع عشر.