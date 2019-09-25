شكرا لقرائتكم خبر عن اينجس: لا احتاج لدافع لحصد الفوز على بورتسموث والان مع التفاصيل

اعلن داني اينجس لاعب صفوف ساوثامبتون إنه لا يحتاج لدافع إضافي خلال فوز كبير بهاتريك دون رد على نظيره ومستضيفه بورتسموث في كأس الرابطة يوم الثلاثاء في أول قمة للساحل الجنوبي منذ سبع سنوات بين اثنين من أشرس المنافسين في كرة القدم الإنجليزية.

وسجل إينجس هدفين ليحقق ساوثامبتون أول انتصار على ملعب فراتون بارك في 35 عاما.

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وضغط بورتسموث بقوة في أول 20 دقيقة، حيث كان بوسعه التقدم -2صفر، لكن إينجس أحبط أصحاب الأرض عندما سجل لساوثامبتون على عكس سير اللعب في الدقيقة 21 قبل أن يضيف هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول.

وجعل سيدريك سواريس النتيجة 3-صفر في الدقيقة 77 واختتم ناثان ريدموند أهداف ساوثامبتون قبل أربع دقائق على النهاية ليحقق فريقه أكبر انتصار في تاريخه خارج ملعبه على جاره والأول له باستاد فراتون بارك منذ 1984.

وتأهل ساوثامبتون إلى الدور الرابع في المسابقة.