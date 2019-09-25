الامارات | البطائح يستعين بمدرب ولاعبي صعودات سابقة لمغادرة الظل إلى الاضواء

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يستعين بمدرب ولاعبي صعودات سابقة لمغادرة الظل إلى الاضواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعول نادي البطائح الرياضي الثقافي تحقيق الانجاز الذي لم يسبقه اي نادي من اندية الهواة بأن يحقق الوافد الجديد مركزا متقدما او ان ينافس بين الاربعة الاوائل بالرغم من كونه يخوض غمار منافسات بطولة دوري الدرجة الاولى للمرة الاولى بتأريخه.

واستنادا الى اسماء وامكانات اللاعبين الذين تم التعاقد معهم اضافة الى الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري طارق السيد عبد الغفار فان حظوظ البطائح بان يكون في الواجهة لايعد مستبعدا خصوصا وان ادارة النادي تعاقدت مع لاعبين من اصحاب التجارب الفنية المعروفة.

بدوره تقدم الامين العام لنادي البطائح عبيد سعيد الطنيجي باسم اسرة النادي باسمى ايات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة للدعم اللامحدود الذي مهد لنقلة رياضية نوعية في المدينة والنادي ومؤكدا بان قرار المشاركة في دوري الدرجة الاولى خضع لدراسات مستفيضة وتم العمل عليه بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي منذ عدة مواسم ولذلك تم بناء قاعدة لاعبين موهوبين من فرق المراحل السنوية ليكونوا عماد الفريق الحالي ومؤكدا ان الهدف هو ابعد من المشاركة وقال الطنيجي لـ"الامارات اليوم": هدفنا المنافسة على الصعود بالرغم من اننا في اول موسم للمشاركة لكننا نتطلع لمغادرة فاعلة للظل باتجاه الاضواء بالرغم من صعوبة المهمة لكننا ماضون بتطلعاتنا، وتابع: نتطلع لاداء فني يرضي الجمهور ويمتعه في المدرجات وان نعزز حضوره خلف الفريق الاول وجميع فرق النادي لذلك فان الخطة التي اعتمدها مجلس الادارة ذات ابعاد ابعد من الموسم الحالي، واضاف: لدينا في نادي البطائح فرق لجميع المراحل من مدرسة الكرة الى الفريق الاول وهو مايعكس بأن خططنا ليست وقتية بل هناك جهد فني كبير هدفه تحقيق الانجازات مع جميع الفرق وصولا لخدمة المنتخبات الوطنية، واكمل راضون عن الاستعدادات الحالية والمباريات الودية التي خاضها الفريق وعلى تواصل مع الجهاز الفني لاستكمال مهمة الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الموسم الرياضي.

مدرب صعود

اختار مجلس ادارة نادي البطائح الرياضي الثقافي المدرب المصري طارق السيد عبد الغفار مدربا للفريق الاول لما يتمتع به من مكانة فنية واجتماعية معروفة في المسابقات الاماراتية عندما نجح في مواسم سابقة من تحقيق انجازات عدة مع الاندية التي عمل معها وابرزها قيادة فريق دبا الفجيرة للصعود للعب في دوري المحترفين في العام 2015، كمدرب رئيسي، وتحقيق البقاء كمدرب مساعد، اضافة الى انجازات مميزة اخرى مع اندية دبا الحصن والعربي والجزيرة الحمراء وتحقيقه مع الاخير افضل مركز بتاريخ النادي الخيماوي.

وساهمت هذه المعطيات ان تختصر ادارة البطائح وقتها وتتعاقد مع المدرب طارق السيد عبد الغفار.

لاعبو خبرة

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استعان نادي البطائح بلاعبين سبق لهم اللعب في دوري المحترفين ومنهم لاعب الامارات السابق هيثم المطروشي، والفجيرة سعيد راشد واتحاد كلباء محمد عثمان الذي يعد من نخبة حراس المرمى على مستوى اندية دوري الدرجة الاولى، ولاعبي دبا الفجيرة سعيد راشدوه وعيسى الكعبي، واحمد البحرين واخرين، كما ويضم في صفوفه لاعبين شباب موهوبين تم تصعيدهم من المراحل السنية ينتظر ان يقدموا انفسهم في الموسم الجديد.

لاعبين اجانب

تعاقد البطائح مع اللاعب البرازيلي اليكس منديز والذي سبق له اللعب مع دبا الفجيرة تحت اشراف المدرب طارق السيد ويعد من المهاجمين المميزين كما وتعاقد مع مواطنه ديدي واندرسون، بينما تعاقد مع اخرين ممن هم في فئة المقيم والمواليد وجميعهم مميزون.

مباريات ودية

خاض البطائح مباراة ودية واحدة مع العربي وتعادل بها بدون اهداف قبل السفر الى مقدونيا الشمالية حيث اقام هناك معسكر لمدة 21 يوما لعب خلاله 5 مباريات ودية مع فرق قوية من الدوري الالباني والمقدوني تعادل في واحدة وفاز في 4 منها حيث تعادل البطائح في الودية الأولى مع سكوبيا إف سي بهدف لمثله سجله اللاعب هيثم المطروشي، بينما فاز في المباراة الثانية على فريق غلوبال بيسا إف سي بنتيجة (4-1)، وسجل أهداف البطائح كلٌّ من المحترف البرازيلي أليكس (هدفان)، وعبدالله الغافري وأحمد جلال، بواقع هدف لكل منهما، كما خاض البطائح مباراة قوية مع فريق كاستريوتي الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين الألباني، وفاز بنتيجة (2-1)، وسجل هدفي الفوز البرازيلي أليكس وأحمد جلال.

وفاز على فريق شكوبي المقدوني بهدف نظيف سجله البرازيلي اليكس.

وحقق البطائح الفوز على فريق ذيتشكو المقدوني بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في اخر مباراة ودية للفريق حيث سجل هدفي البطائح البرازيلي أليكس والبحريني احمد جلال ( فئة المقيم).