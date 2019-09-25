شكرا لقرائتكم خبر عن «هزازي»: مطالبتي بحقوقي المالية أبعدتني عن الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تحدث المهاجم الدولي السعودي نايف هزازي بصراحته المعهودة عن الكثير من الأمور التي واجهته في مسيرته الاحترافية إبان تجاربه المحلية مع أندية (الاتحاد، والشباب، والنصر، والتعاون، وأحد)، وكذلك تجربته الخارجية مع (بوتوساني الروماني)، وتطرق في حديثه عبر قناة روتانا خليجية في برنامج «كورة»عن العديد من الخفايا والقصص التي مرت به في مسيرته الكروية سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب السعودي، واليكم تفاصيل الحديث الساخن:

بداية أكد المهاجم الدولي السابق نايف هزازي أنه حينما جاءت له عروض احترافية من قبل بعض الأندية، وتمت مناقشتها تحدثوا أن لدي مشاكل إدارية مع الأندية التي سبق أن احترفت فيها، مبينا أنه في تجربته الاحترافية السابقة مع نادي النصر انتظر 9 أشهر من أجل الحصول على رواتبه حتى وصل به الأمر لاسترضاء النادي لتسلم رواتبه في تلك الفترة التي قضاها مع النصر.

(هاتريك حرمني اللعب مع النصر )

وأضاف قائلا:«أنه لم يكن يرغب بالحديث عن هذا الموضوع ولكن حينما يتحدث عنك البعض بأنك صاحب مشاكل إدارية بالعكس لابد أن يحصل اللاعب على حقوقه من أجل قدرته على التركيز فنيا ونفسيا داخل المستطيل الأخضر».

وأشار هزازي إلى أن بدايته مع الفريق النصراوي كانت جيدة وسجل «هاتريك» وبعد ذلك تم ابعاده عن لعب المباريات أساسيا، ويبدو أن هناك أشخاص كانوا لا يرغبون في تواجده مع الفريق، وحرصت على إطلاق تصريح وقتها بأنني اجلس على دكة الاحتياط ولا أكون اساسيا في ناد آخر، ردا على قلة ممن يقللون من انتقالي لنادي النصر وقتها، وهذا التصريح كان له جانب سلبي في تجربتي مع الفريق النصراوي، وقررت الحصول على ورقة مخالصة من نادي النصر وتسلمت كافة مستحقاتي المالية المتأخرة.

(الاصابة أوقفت تجربتي في أحد)

وأوضح هزازي أنه في قمة جاهزيته حاليا بعد أن أسهمت الإصابة في عدم إكمال تجربته الاحترافية مع فريق أحد، مبينأ أنه كان ينتظر العودة للملاعب مع بداية الموسم الحالي في ظل ندرة المهاجمين السعوديين في الدوري، والذي كان آخرهم النجم محمد السهلاوي الذي انضم للفريق الشبابي مشيرا إلى أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليا يتواجد فيه أفضل النجوم الأجانب وحضور المهاجم السعودي مطلب مهم خصوصا أن المنتخب السعودي بحاجة للمهاجمين، في ظل حاجة المهاجمين السعوديين الحاليين للوقت لاكتساب الخبرة، متمنيا أن يوفق خلال الفترة الشتوية في الانضمام لأحد الأندية التي ترغب في خدماته الفنية خلال الفترة القادمة.

(البلطان رفضني بسبب حديث فضائي)

وكشف المهاجم الدولي السابق عن وجود أحاديث خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن انضمامه لفريق الشباب، ولكن رئيس النادي خالد البلطان رفض عودته مجددا، بسبب حديث سابق لي فضائيا عن تأخر الرواتب في نادي الشباب لثمانية شهور إبان مغادرته للنادي،دون تسلم اللاعبين لمستحقاتهم في ذلك الوقت، مبينا أنه يعتز بتحقيق كأسي الملك والسوبر مع الفريق الشبابي.

(أمان تعمد اصابتي بالرباط الصليبي)

وتطرق هزازي للحديث عن قصة اصابته للرباط الصليبي من قبل المدافع الأهلاوي السابق محمد أمان إبان تجربته الاحترافية مع الفريق الشبابي بقوله:«اللاعب محمد أمان كان متعمدا إصابتي، وإلا ما كان قبل الاحتفال مع قلة من الجمهور الأهلاوي التي لا تمثل مدرج الراقي بعد إصابته لي بيومين ويقبل أن يعملوا له كيكة، واستغربت من هذا التصرف الذي حدث منه رغم أنه يقول إنه اتصل بي عدة مرات بعد إجرائي لعملية الرباط الصليبي ولكن طبيعي لم أرد عليه وقتها لأنني خرجت من العملية، وبعد أسبوعين قدم اعتذاره لي عن إصابته لي».

( الاحتياط أنهى احترافي مع التعاون )

وتحدث هزازي عن تجربته الاحترافية مع فريق التعاون بقوله:«كنت أريد من تلك التجربة بعد أن حصلت على ورقة المخالصة من نادي النصر بالحضور واللعب أساسيا مع الفريق التعاوني ولكن اصطدمت طموحاتي بقناعة الجهاز الفني وقتها بالاعتماد على المهاجم الأجنبي وتم منحه 12 مباراة للعب أساسيا وكنت متواجد بشكل دائم على دكة البدلاء، وشعرت أن طموحي لم يتحقق باللعب اساسيا من أجل التواجد مع المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم بروسيا 2018، وقررت فسخ العقد مع التعاون بالتراضي».

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(الرحلات البرية ألغت مغامرتي الرومانية )

وحول تجربته الاحترافية الخارجية مع نادي بوتوساني الروماني قال الهزازي:«أنه واجه إشكالية بسيطة في تنقل الفريق من مدينة لمدينة لخوض أي مباراة برا وليس جوا من خلال الباص لأكثر من 14 ساعة، وطلبت من ربئس النادي الروماني بتحمل نصف التذاكر لبعثة الفريق وقتها وهو يتحمل النصف الآخر، واعتذر عن ذلك، متمسكا بسياسته في السفر برا، ولم أكمل التجربة الاحترافية مع نادي بوتوساني».

(ارتديت قميص نور فأخرجني جمجوم )

وتطرق هزازي لناديه الأول «الاتحاد» بتذكر قصة عدم استمراره مع العميد قائلا:«خرجت من الاتحاد بسبب أنني طالبت بمنح اللاعبين الرواتب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق في عهد الإدارة التي تواجد فيها نائب الرئيس عادل جمجوم، والذي كان يعتقد أنني أقوم بذلك بنفس أسلوب بعض اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم في ذلك الوقت، مشددا في كلماته بأن الموس سيسير على كل الرؤوس كما تم الاستغناء عن النجوم أمثال محمد نور وحمد المنتشري ورضا تكر وبقية اللاعبين في تلك الفترة، وحينما ارتديت قميص القائد الاتحادي السابق محمد نور بعد حصولنا على كأس الملك وكان أمام الفريق الشبابي في عهد إدارة الرئيس المهندس محمد الفايز تم حرماني من المكافأة المالية التي تسلمها جميع اللاعبين وقتها، بحجة أنني ارتديت قميص محمد نور لحظة الصعود لمنصة التتويج بأغلى الكؤوس المحلية، ويبقى نور من النجوم الذين لهم مكانة خاصة عندي شأنه شأن زملائي اللاعبين السابقين حمزة إدريس ومناف أبوشقير وحمد المنتشري وبقية اللاعبين، ويبقى الاتحاد له محبة خاصة في قلبي وكذلك جماهير العميد وأتمنى عودة قوة الفريق الاتحادي ومنافسته على البطولات في السنوات القادمة».

(البلوي رفع راتبي في الاتحاد)

وأشاد هزازي بالرئيس الاتحادي السابق منصور البلوي الذي رغم عدم وفائه معه بتسليمه سيارة بنتلي عقب التسجيل في مرمى الهلال هدف المباراة الختامية لأول دوري للمحترفين حققه العميد في عهد إدارة المهندس جمال أبو عمارة، إلا أن البلوي يظل له محبة خاصة ولن أنسى أنه من رفع راتبي كلاعب في درجة الشباب من 2000 ريال إلى 7000 ريال حينما تم تصعيدي للفريق الكروي الأول، ويبقى البلوي متحسرا على مايحدث لي حاليا كلاعب خلال مسيرتي الكروية، ويظل من الرؤساء المميزين على مستوى الأندية السعودية عامة ونادي الاتحاد خاصة.

(ابن مساعد من الرؤساء المميزين )

وامتدح المهاجم الدولي السابق رئيس نادي الهلال الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مؤكدا أنه من الرؤساء الرائعين وأصحاب الخبرة الرياضية ولن أنسى زيارته لي في منزلي عقب إصابتي بالرباط الصليبي للمرة الأولى حينما كنت مع المنتخب السعودي، وأثناء زيارته لي لم يتحدث عن كرة القدم، وحرص على الاطمئنان على حالتي الصحية عقب إجراء عملية الرباط الصليبي، ويبقى من الرؤساء ذوي الكفاءة الإدارية وأصحاب الخبث الكروي هو والأمير نواف بن سعد ومنصور البلوي وخالد البلطان.

( سوء الحظ حرمنا مونديالين )

ورفض هزازي اتهامه وزملاءه بالخذلان لعدم قدرتهم على الوصول مع المنتخب السعودي لكأسي العالم عامي 2010و 2014، مبينا أن الرئيس العام لرعاية الشباب السابق الأمير سلطان بن فهد حرص على توفير كافة الإمكانات ولكن سوء الحظ وعدم التوفيق في التأهل لكأسي العالم 2010، 2014.

(الهولندي مارفيك من أفضل المدربين )

وامتدح المهاجم الدولي السابق مدرب المنتخب السعودي السابق الهولندي فان مارفيك الذي يعتبر من أفضل المدربين الذين مروا على الأخضر كونه خلق أجواء عائلية بين اللاعبين وكان يطبق مبدأ العقاب والثواب، واستطاع قيادة المنتخب الوطني لكأس العالم 2018.

(انتظر العودة للركض في الملاعب )

وأختتم هزازي حديثه الساخن بقوله إنه ينتظر الفرصة للعودة للركض الكروي خلال الفترة القادمة، والحمدلله حاليا لديه أموره التجارية التي يتابعها بشكل شخصي وحرص على تأمين مستقبله في حال ترك كرة القدم".