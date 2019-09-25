شكرا لقرائتكم فايلر لـ صالح جمعة : لا أراك تعرق بالتدريبات عليك بالمزيد من الاجتهاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من صالح جمعة لاعب الفريق ضرورة الاجتهاد في التدريبات بشكل أكثر حتى يعود لحسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

ويمثل خروج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر لغزاً كبيراً خاصة وأن النجم الشاب كان قد حجز مكاناً أساسياً فى التشكيلة الحمراء خلال الفترة الأخيرة من حقبة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

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وتحدث صالح جمعة مع المدرب السويسري عن أسباب استبعاده مطالباً فايلر بإيضاح اسباب استبعاده من حساباته لكى يراجع نفسه ويجد علاج للسلبيات التي تظهر فى طريقه لعبه ، وعلى عكس طريقته أوضح فايلر لصالح جمع أسباب استبعاده مؤكداً له أنه غير راض عن المردود الذي يقدمه فى المران ويري أنه لا يبذل المجهود المطلوب قائلاً نصاً :"لا أراك تعرق فى التدريبات وهذا الأمر لا أحبه لأنني أفضل اللاعب الذي يقدم كل ما لديه سواء على المستوى البدني أو الفني".

وحدد فايلر شروط العفو عن صالح جمعة وعودته للمشاركة في المباريات ويأتي في مقدمتها الإلتزام والإجتهاد في التدريبات