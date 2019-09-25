شكرا لقرائتكم محمود وحيد يحصل على وعد من فايلر بالمشاركة فى مباريات الأهلي المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود وحيد ظهير أيسر فريق الأهلي على وعد من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر الميدر الفني بالمشاركة في بعض مباريات الفريق المقبلة في إطار سياسة فايلر بمنح الفرصة لجميع لاعبي الفريق.

وقاد فايلر الأهلي في 3 مباريات حتى الأن هي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ثم الزمالك في السوبر المحلي التى حسمها الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف لهدفين ثم أمام سموحة أول أمس ، الأثنين، في الجولة الإولى للدوري التى فاز فيها الاهلي بهدف نظيف.

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ولم يستقر فايلر على تشكل أساسي للأهلي حتى الأن إذ قام بتغيير أكثر من لاعب خلال المباريات الثلاثة وهو ما فسّره المدرب السويسري برغبته في إكتشاف لاعبيه والتعرف على قدرات لاعبيه عن قَرب وعلى أرض الواقع.

وأكد المدير الفني للأهلى، أنه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين ومنهم محمود وحيد الذى غاب عن تشكيل الأهلي فترات طويلة بسبب تألق على معلول الذى يُعد أحد نجوم الأهلي بل والدوري المصري حالياً.