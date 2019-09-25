شكرا لقرائتكم محمود وحيد يحصل على وعد من فايلر بالمشاركة فى مباريات الأهلي المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم يستقر فايلر على تشكل أساسي للأهلي حتى الأن إذ قام بتغيير أكثر من لاعب خلال المباريات الثلاثة وهو ما فسّره المدرب السويسري برغبته في إكتشاف لاعبيه والتعرف على قدرات لاعبيه عن قَرب وعلى أرض الواقع.
وأكد المدير الفني للأهلى، أنه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين ومنهم محمود وحيد الذى غاب عن تشكيل الأهلي فترات طويلة بسبب تألق على معلول الذى يُعد أحد نجوم الأهلي بل والدوري المصري حالياً.
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