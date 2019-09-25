شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يستدعى مدافع الإسماعيلى لوديتى السعودية وعمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي النادي الإسماعيلي خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء اللاعب مروان شلبي مدافع فريق الاسماعيلي مواليد 2002 للانضمام لمعسكر منتخب الشباب الذي سيستمر لمدة 10 أيام. ويخوض منتخب صغار الفراعنة خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية وعمان أواخر سبتمبر الجاري. Advertisements يأتي المعسكر في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهله لأمم أفريقيا في موريتانيا عام 2021 من ناحية أخرى تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم، دعوة رسمية لمشاركة منتخب الشباب فى بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها فى تونس خلال الفترة من 21 الى 30 نوفمبر المقبل. وتضم قائمة منتخب الشباب 22 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).

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