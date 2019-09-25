شكرا لقرائتكم الجزائر والأرجنتين وزامبيا يطلبون مواجهة الفراعنة فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المصدر لـ " الخليج 365": "من بين العروض لمواجهة منتخب مصر كان من الجزائر بالإضافة إلى البرازيل و الأرجنتين وأكثر من عرض آخر مثل زامبيا".
وتابع المصدر، أن هناك اجتماع بين حسام البدرى المدير الفني الجديد لمنتخب مصر و اللجنة الخماسية بالجبلاية لحسم ودية أكتوبر إلى جانب حسم أسماء الجهاز المعاون للبدري فى منتخب مصر.
وينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر و تم الاستقرار على إقامة المعسكر بالإسكندرية.
واستقر حسام البدري على الجهاز الفني المعاون له و يضم محمد بركات مدير منتخب ومعه طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مساعد مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى للمنتخب.
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