شكرا لقرائتكم الجزائر والأرجنتين وزامبيا يطلبون مواجهة الفراعنة فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بـ اتحاد الكرة، أن هناك أكثر من عرض وصل لاتحاد الكرة من أجل مواجهة منتخب مصر وديا فى شهر أكتوبر المقبل فى إطار الإعداد لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال المصدر لـ " الخليج 365": "من بين العروض لمواجهة منتخب مصر كان من الجزائر بالإضافة إلى البرازيل و الأرجنتين وأكثر من عرض آخر مثل زامبيا".