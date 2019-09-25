شكرا لقرائتكم الأهلي يقبل اعتذار طه إسماعيل من رئاسة لجنة التخطيط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، على اعتذار طه إسماعيل من الاستمرار فى رئاسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء. ووجه الخطيب، الشكر لـ طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير مساء أمس عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في احدى القنوات الرياضية. لجنة التخطيط فى الاهلي Advertisements وشدد رئيس الأهلي على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت . طه اسماعيل

و كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة، قائلا: إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة وأنه اتفق مع الكابتن محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أى ملف وفي أى وقت، مؤكدا أن قراره جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها. الخطيب

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