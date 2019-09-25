محمد اسماعيل - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة في الدوريات الأوروبية المختلفة. الخليج 365 يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري الاسباني 07:00 ـ مايوركا vs أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 08:00 ـ فالنسيا vs خيتافي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD. 09:00 ـ ريال مدريد vs أوساسونا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD الدوري الإيطالي 07:00 ـ روما vs أتالانتا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 09:00 ـ إنتر ميلان vs لاتسيو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD Advertisements 09:00 ـ نابولي vs كالياري ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD الدوري الفرنسي 09:00 ـ باريس سان جيرمان vs ريمس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD كأس الرابطة الإنجليزية 08:45 ـ تشيلسي vs جريمسبي تاون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD 08:45 ـ مانشستر يونايتد vs روشديل ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 08:45 ـ ميلتون كينز دونز vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 08:45 ـ برايتون vs أستون فيلا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الأوروبي المتنوع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.