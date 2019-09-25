رياضة | الأهلي يستعد لكانو سبورت على نار هادئة

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء استعداده لمواجهة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق بعذ الفوز على سموحة بهدف نظيف، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد السويسري رينيه فايبر المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل المران الجماعي اليوم يطالبهم خلالها بغلق ملف الدوري والتركيز حاليًا في مباراة كانو سبورت الغيني.