شكرا لقرائتكم بعد نقل المبارة لبرج العرب.. الزمالك يعيد ترتيبات مواجهة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الزمالك، تحت قيادة الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو" إستعداداته اليوم الأربعاء، لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى المباراة التى يرغب النادى الأبيض فى نقلها إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، من أجل إقامتها بحضور جماهيرى، خاصة أن هناك أزمة فى إقامة المباراة السبت المقبل، على ستاد بتروسبورت، بدون جمهور.

حيث ينتظر مسئولى النادى الأبيض، خلال الساعات الجارية الحصول على موافقة بشأن إقامتها فى ستاد بتروسبورت بحضور متوقع لـ 5 ألاف مُشجع أو نقل المباراة إلى ستاد برج العرب، حيث من المنتظر أن يصدر القرار النهائى بشأن تلك المباراة خلال الساعات الجارية، ولكن فضل ميتشو عزل اللاعبين عن الأمور التى تخص ملعب المباراة، وركز معهم على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خاصة خلال الشوط الثانى من مباراة الاتحاد السكندرى، بجانب الحديث معهم عن ضرورة وجود إيجابية على المرمى وفاعلية أكثر من اللاعبين.