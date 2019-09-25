شكرا لقرائتكم تعرف على هدافى الإسماعيلى أمام أندية ليبيا قبل مواجهة أهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الإسماعيلى ضيفا على فريق أهلى بنى غازى الليبى يوم الجمعة المقبل ، فى إطار منافسات جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال. ويكفى للدراويش التأهل بدور الــ16 بالبطولة حال تحقيق الانتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. ونرصد ترتيب هدافى الدراويش فى شباك الأندية الليبية.. -خمسة أهداف .. أميرو. Advertisements – ثلاثة أهداف .. على أبو جريشة وسيد عبد الرازق وأسامة خليل وجون أوتاكا. -هدفان .. طارق فهيم وإسماعيل حفنى ومحمد بركات ووجيه عبد الحكيم. -هدف .. أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صلاح أبو جريشة وحمزة الجمل وإسلام الشاطر.

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