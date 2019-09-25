«نكتة القرن».. جماهير ليفربول تعلّق على عدم تواجد صلاح وماني في قائمة أفضل 11 لاعب بالعالم

الموجز - شريف الجنيدي

أعرب مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي عن استيائهم وغضبهم الشديد من توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2019.

وأكد مشجعو "الريدز" أن غضبهم ليس لعدم حصول مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك على جائزة "الأفضل"، بل لعدم تواجد أي من لاعبي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في تشكيلة أفضل 11 لاعباً في عام 2019، حيث تواجد بدلاً منهم الفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي إيدين هازارد، بالرغم من حصول كل منهما على نقاط أقل من نجما "الريدز" في التصويت الفردي.

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ووصف الكثيرون حفل توزيع الجوائز بأنه "نكتة القرن"، إذ غاب النجم العربي المصري محمد صلاح عن تشكيلة أفضل 11 لاعب في العالم العام الماضي بالرغم من تواجده في المركز الثالث في التصنيف العالمي.

وتسائل المشجعون عن سبب تواجد إيدين هازارد لاعب ريال مدريد في تشكيلة 2019، بالرغم من تسجيل ثنائي ليفربول عدد أهداف أكثر من النجم البلجيكي العام الماضي بالإضافة إلى تتويجهم ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واتهم مشجعو ليفربول الاتحاد الدولي "فيفا بالفساد، حيث لم تتضمن التشكيلة أي من لاعبي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالرغم من تقديمهم عروضاً قوية الموسم الماضي بقيادة بيب جوارديولا وتتويجهم ببطولة "البريميرليج".