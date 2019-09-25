رياضة | اليوم.. وصول الوفود المشاركة بالبطولة العربية لكرة السرعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول الوفود المشاركة بالبطولة العربية لكرة السرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل اليوم الأربعاء نطار القاهرة الدولي، المنتخبات المشاركة فى البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، والمقامة على ملاعب نادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

ويشارك فى البطولة 12 منتخبًا وهى: الجزائر – ليبيا - السودان - المغرب – الأردن - لبنان - اليمن - البحرين - الإمارات - السعودية - جزر القمر - إضافة إلى مصر.

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وتبدأ تبدأ المنتخبات تدريباتها على الصالة المغطاة بنادى الصيد غدًا الخميس، قبيل انطلاق البطولة بشكل رسمى يوم الجمعة، وتسعى مصر للحفاظ على لقبها والذى تسيطر عليه منذ بداية البطولة وحتى الآن.

وأعرب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصرى والعربى لكرة السرعة عن شكره لجميع الوفود المشاركة فى البطولة، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع فى القاهرة، مشيدًا بالطفرة التى حققتها اللعبة خلال الأعوام الماضية وانتشارها بين ربوع العالم العربي.

وأتم حسين أنه يعمل على توسيع رقعة الممارسين للعبة فى الوطن العربى، موضحًا أن الأمور تسير بشكل مميز خلال الأعوام الماضية.