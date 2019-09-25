معركة شرسة بين الأهلي والنصر في الدوري السعودي

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

على ملعب الجوهرة المشعة، سيكون اللقاء الأقوى في الدوري السعودي عندما يستضيف الأهلي، فريق النصر، حامل اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف أمام النصر صاحب المركز الخامس.

وستكون هذه المباراة معركة شرسة للفريقين اللذين يبحثان عن النقاط كاملة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

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ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم، حيث فاز في الجولة الماضية على الفتح 2 / صفر.

بينما يسعى النصر لاستعادة توازنه عقب خسارتين متتاليتين في جميع البطولات، والتي بدأها بتوديع دوري أبطال آسيا عقب الخسارة أمام السدر 1 / 3 في مباراة إياب دور الثمانية ثم الخسارة الأخيرة في الدوري أمام الحزم صفر / 1.

وفي ذات اليوم سيلتقي الوحدة، صاحب المركز الثامن برصيد ست نقاط، مع الفتح، الذي يبحث عن أول نقطة له في الدوري هذا الموسم حيث يقبع في قاع الترتيب بلا نقاط.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت المقبل، حينما يلعب الفيصلي، صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، مع العدالة، صاحب المركز الثالث برصيد سبع نقاط، والحزم، صاحب المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط مع ضمك، صاحب المركز الثاني عشر، برصيد أربع نقاط أيضا، والرائد، صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد نقطة، مع الفيحاء، صاحب المركز التاسع برصيد خمس نقاط.