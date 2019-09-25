ميتشو يعد القوة الضاربة لجينيراسيون فوت...

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جدة - عمرو شويل يُعيد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، القوة الضاربة إلى تشكيل الفريق فى المباراة المقبلة، أمام جينيراسيون فوت فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى تُعد نقطة فاصلة فى مشوار الفريق فى البطولة الإفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب فى السنغال بهزيمة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.
حيث سيعيد طارق حامد، لقيادة خط الوسط، بعدما غاب عن لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة المحلية نظرًا لعقوبة الإيقاف، حيث حرص مرتضى منصور على تحذيره من الحصول على الإنذارات المجانية وطالبه بالهدوء فى المواقف المختلفة فى الملعب حتى لا يحرم الفريق من خدماته، وسيعيده ميتشو إلى التشكيلة القادمة.
كما حرص المدير الفنى الصربى على تجهيز يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، من خلال إشراكه فى الشوط الثانى أمام زعيم الثغر، بعدما فضل إراحته وعدم البداية به لتعرضه للمجهود البدنى نتيجة للإرهاق وهو نفس الأمر مع أشرف بن شرقى ومحمود شيكابالا، حيث لم يشرك الثنائى نهائيًا فى المباراة الأخيرة وفضل بقاءهم على الدكة بعدما أشار إلى استنفاذهما لطاقتهما خلال لقاء السوبر المصرى أمام الأهلى.
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