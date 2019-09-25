شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يواجه نظيره الزرقا ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الرابعة والنصف عصر اليوم الاربعاء فريق المصرى البورسعيدى مباراة ودية مع نظيره الزرقا على ستاد المصرى بدون جمهور فى إطار الاستعداد لمباراة ماليندي بطل زنجبار في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء السبت المقبل علما بأن المصري فاز أمس على نبروه بخماسية نظيفة ودياً.

وكان المصرى البورسعيدى قد فاز فى مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف خارج ملعبه ليصبح تأهله للدور التالى للبطولة قريباً للغاية .

وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود فى مستهل مشواره بمسابقة الدوري العام بهدف لكل فريق وتنتظره مباراة مع الاسماعيلى فى الجولة الثانية للمسابقة والمقرر لها 2 اكتوبر المقبل على ستاد برج العرب .