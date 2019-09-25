أزمة صلاح وعدم التصويت للأفضل.. نجوم الفن والرياضة يدعمون نجم ليفربول.. الحلفاوي: «مقصودة».. وإكرامي: «استمرار لمسلسل العشوائية».. والحضري: «يا جبل ما يهزك ريح»

الموجز - شريف الجنيدي

لا تزال أصداء أزمة عدم التصويت للنجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للحصول على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم 2019 تتردد في الشارع الكروي بمصر.

وكان صلاح قد تنافس مع ميسي و8 لاعبين آخرين للحصول على تلك الجائزة، إلا أن الفرعون جاء في المرتبة الرابعة بقائمة المرشحين بعد حصوله على 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثالث كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي.

بداية الأزمة

تسبب أزمة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم الفترة الماضية في حرمان مصر من التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم The best. وأثار عدم تصويت الاتحاد المصرى العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن نظام اختيار الجائزة يقضي بتصويت المدير الفني للمنتخب وكابتن كل منتخب وطنى.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال اللجنة المؤقتة، هو السبب في عدم إرسال ترشيحات المدير الفني السابق للمنتخب خافيير أجيري، وكابتن الفريق أحمد المحمدي، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» في التوقيت المناسب خلال الفترة من الأسبوع الأخير في شهر يونيو الماضى حتى أول أغسطس الماضى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن السبب في ذلك هو "انشغال اللواء سويلم باستمراره أو رحيله وتعيين لجنة مؤقتة".

وجاءت نتيجة التصويت كالصاعقة، حيث نجح محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تعد أهم بطولة قارية يتم الاختيار على أساسها الفائز بجائزة الأفضل لكل عام، بالإضافة إلى تحقيق بطولة السوبر الأوروبي مع "الريدز"، وجائزة هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي.

وقالت وسائل إعلامية إن اتحاد الكرة المصري أخطأ فيما يتعلق بإجراءات اعتماد صوت المدرب والقائد، بالرغم من تأكيد أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري على أنه أرسل صوته لاتحاد الكرة ورشح محمد صلاح للجائزة.

انتظر اتحاد الكرة المصري طويلا ليوضح موقفه بعدما تنبين الاثنين الماضي بعد حفل الأفضل، أنه لم يتم اعتماد تصويت مصر كمدرب وقائد للمنتخب.

وتم اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل لاعب في العالم، بينما حل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر رابعا، علما بأن صوت قائد الفراعنة والمدير الفني لم يعتمده الفيفا.

وتصاعدت الأزمة مع قيام محمد صلاح بإزالة هويته كلاعب لمنتخب مصر من السيرة الذاتية الخاصة به عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

نبيل الحلفاوي

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على أزمة لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح عبر حسابه على تويتر، قائلاً إن عدم تصويت المدير الفني للمنتخب في جائزة أحسن لاعب هو حتما مقصود.

وقال الحلفاوي في تغريدته: "محمد صلاح معذور في التعبير عن ضيقه بحذفه لصفته كلاعب في المنتخب من الـBio".

وأضاف: "إن كنت أرى أن Bio أي لاعب يكفي فيه الإشارة لناديه لأنها الصفة الأكيدة إلى حين الانتقال لناد آخر".

واختتم: "أما كونه في المنتخب فهو احتمال إلى أن ترسل قائمة المنتخب رسميا.. صلاح معذور لأن عدم إرسال التصويت هو قطعا مقصود".

شريف اكرامي

من جانبه، علّق حارس مرمى النادي النادي الأهلي ومنتخب مصر شريف إكرامي على أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة وعدم إرسال قائد الفراعنة والمدير الفني للتصويت للاعب خلال حفل الأفضل في العالم.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال إكرامي إن ما حدث مع محمد صلاح هو استمرار لمسلسل العشوائية الذي تعيشه الكرة المصرية في الوقت الحالي، فكل ما يحدث من طريقة إدارة لمسابقات كرة القدم، ولعب مباريات الدوري بدون جمهور.

وأضاف حارس مرمى الأهلي أن مصر بعيدة جدا عن النظام، وبالتالي ما حدث هو استمرار للعشوائية التي نعيش فيها، "ووارد جدا وسط العشوائية يحصل كده مع محمد صلاح، في تفاصيل مينفعش نتكلم فيها، إحنا شكلنا مضحك حتى قدام نفسنا".

وتابع إكرامي أنه من حق محمد صلاح في الغضب من طريقة التعامل معه، ولكن يجب التفرقة بين المنظمة التي تدير الكرة، وبين منتخب مصر، وبين جمهور مصر.

وأكد إكرامي أن أزمة محمد صلاح أنه لا يشعر بأي دعم من قبل المسؤولين باتحاد الكرة، وليس من قبل الجمهور، فصلاح واحد من أكثر اللاعبين شعبية في العالم كله في الوقت الحالي، وليس فقط في جمهورية مصر العربية.

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عصام الحضري

ووجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى محمد صلاح، حيث نشر صورة له مع نجم ليفربول على "فيس بوك" وعلق عليها قائلا: "يا جبل ما يهزك ريح".

وأضاف الحضري: "ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".

تريزيجيه

وغرد محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي معلقاً على أزمة محمد صلاح.

ونشر تريزيجيه، عبر حسابه على تويتر، صورة له مع محمد صلاح معلقاً عليه: ستظل دائما الأفضل.

احمد حسن

علّق كابتن منتخب مصر سابقاً أحمد حسن عبر "تويتر" قائلاً : "من حق صلاح أن يغضب وأن نلتمس له العذر ومن حق الجميع أن يسأل عن السبب وراء عدم وجود أصوات المدير الفني وكابتن منتخب مصر والتي كانت ستفيد صلاح".

وأضاف: "لكن تبقى الفرصة متاحة أمام صلاح لتحقيق الحلم الكبير بالحصول على الكرة الذهبية فكل الدعم لصلاح في القادم لأنه لا يمثل نفسه بل يُمثلنا جميعا".

جمعية اللاعبين المحترفين

وقال مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، إن ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في خسارة محمد صلاح لنقاط مما أدى لعدم ترشح اللاعب لجائزة الأفضل في العالم 2019، عاري تمامًا من الصحة.

وأكد عبد الغني أن الجمعية هي الجهة المسئولة فقط في جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لفرز الأصوات لاختيار أفضل 11 لاعب في الموسم وأن الجمعية ليست مسئولة عن ترشيح أو إرسال اسم محمد صلاح للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونفى عبد الغنى ما تردد عبر وسائل الإعلام أنه لم يساند نجم مصر وليفربول محمد صلاح فى السباق على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأكد أن جمعية اللاعبين المحترفين في مصر قدمت كل الدعم لصلاح أثناء التصويت على الرغم من أن الجمعية ليس لها صوت وانما كل دورها يتمثل فى تلقى استمارات التصويت على جائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم، ويقوم اللاعبين فى الأندية بالتصويت عليها من خلال مندوبى الجمعية، مشيرًا إلى أن دور الجمعية يقتصر فقط على تجميع هذه الاستمارات بعد تصويت لاعبى الدورى الممتاز والممتاز ب وإرسالها إلى الاتحاد الدولي وهو ما تم بالفعل.

واختتم عبد الغني بأن أصوات اللاعبين المصريين هى من وضعت صلاح فى قائمه أفضل 50 لاعبًا فى العالم، أما خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وقائده يسأل عنها الجهة المسؤولة عن الاستمارات.

الاتحاد المصري لكرة القدم

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

وأكد الاتحاد أن أرسل استفساراً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الواقعة.

رسالة محمد صلاح

من جانبه، أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكتب صلاح تغريدة على تويتر قال فيها: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"

وشعر صلاح بالحزن بسبب عدم وجود دعم من إدارة وإعلام اللعبة في بلاده، لينال تعاطفاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور قوائم التصويت في الجائزة.

يُذكر أن محمد صلاح تلقى استدعاء رسمي من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لحضور المعسكر القادم في شهر أكتوبر المقبل.