موعد مباراة ميلتون كينز دونز ضد ليفربول في كأس الرابطة الانجليزية

اليوم محبي وعشاق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوف اللاعب المصري محمد صلاح على موعد مع مباراته الهامة مع نادي مبلتون كينز دونز، ليواصل مشواره نحو كأس رابطة المحترفين الانجليزية، وسيحاول نادي ليفربول الفوز في تلك المباراة على الرغم مما يعانيه من غيابات مهمه فى صفوف الفريق، حيث يغيب عن مباراته اليوم اللاعب السنغالي ساديو ماني وشاكيري وأليسون وديفوك أوريجي بسبب الإصابة.

موعد مباراة ميلتون كينز ضد فريق ليفربول في كأس الرابطة الانجليزية:-

يحل فريق ليفربول اليوم ضيفاً ثقيلاً على فريق ليفربول، حيث يسعى كلاً منهم للفوز ببطولة كاس الرابطة الانجليزية، ويدخل فريق الليفر تلك المباراة وسط معنويات عالية وذلك بعد أن استطاع تحقيق 6 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، وكان أخر تلك الانتصارات هو يوم الأحد الماضي بالفوز على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد ملعب “ستامفورد بريدج” ليتصدر فريق ليفربول قائمة الدوري برصيد 18 نقطة.

ومباراة اليوم والذي سيحل فيها فريق ليفربول ضيفاً على فريق ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة الانجليزية سوف تقام في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً وذلك على ستاد ملعب إم كي.

تأتي تلك المباراة ضن منافسات الدور الثالث فى كأس الرابطة الانجليزية، كذلك فإنه سوف تقام اليوم نحو 6 مباريات أخري وهي كالتالي :-

بيرتن ألبيون ضد فريق بورنموث، شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند، أكسفورد يونايتد ضد وست هام يونايتد، مانشستر يونايتد ضد روشديل، تشيلسي ضد جرمسبي، وولفر هامبتون ضد ريدينج.